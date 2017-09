Cuarteto de Nos vuelve a Colombia con nuevo CD: 'Apocalipsis Zombi'

PUBLIMETRO habló con Roberto Musso, cantante, guitarrista y compositor de la banda, quien se refirió al nuevo disco y la trayectoria del 'Cuarteto'. La agrupación, formada en 1984, lleva más de 30 años siendo un referente del rock latinoamericano con sus 11 trabajos discográficos. La banda comenzó una gira por Centro y Suramérica con gradas repletas el pasado 10 de agosto visitando Argentina para luego extenderse a lo largo de 20 fechas por Nicaragua, Lima, Guatemala, Ecuador, Uruguay, México y Colombia. Esto fue los que nos dijo Roberto Musso:

Cuéntenos sobre este nuevo disco, Apocalipsis Zombi

El disco salió hace unos tres meses y tiene bastantes diferencias con el anterior (Habla tu Espejo, 2014). Es un disco más rítmico y en cuanto a la lírica también son diferentes. Ese disco era más introspectivo, más personal. En este nuevo trabajo hay más personajes, más ‘bestias’ que representan metáforas de cómo estamos viviendo en la sociedad actual… el zombie, el invisible, la bestia… etc. Yo creo que en ese cóctel de cambios hay un sonido diferente.

A pesar de ese sonido diferente, cuando uno escucha ‘La Bestia’ se acuerda de canciones de sus primeros ábumes como ‘Cortamambo (2000)’, ¿Están volviendo a sus orígenes?

Nosotros, cuando ven el show en vivo, tocamos canciones de todos los discos, entonces se homogeneiza mucho el sonido. Yo creo que las personas podrían no identificar cuáles canciones son de cuáles épocas nuestras. Si nada más escuchan un disco entero, de tirón, puede que encuentren las diferencias, pero después la esencia de la banda continúa y lo bueno que tiene el show en vivo es eso, las canciones toman una dimensión diferente que en el disco no tendrían y se juntan súper bien con las más viejas… estamos siempre a la búsqueda de eso, de tener un show balanceado. Buscamos que puedan convivir canciones más festivas con canciones más rockeras, o tipo 'hip hop' o incluso más introspectivas que le dan una diversidad al show súper interesante.

En el video de ‘Apocalipsis Zombi’ la tecnología es la que tiene a todo el mundo alienado, ¿de ahí viene el título del álbum también?

La verdad no es tanto por ahí, la canción es una metáfora más que nada de la sociedad pero independientemente de la tecnología a pesar de los “tecno-afectos” que hay ahora. Pero me puse a leer sobre la fascinación que tiene la gente con el fenómeno zombi y me llamó la atención toda la literatura que encontré y la psicología del denominador común de todo eso. Generalmente ocurre en épocas de crisis culturales, económicas, mundiales o de distinta índole. Aparece el zombi como eso a lo que no nos queremos parecer, en esta sociedad ultra narcisista y ultra consumista que estamos viviendo ahora, justamente nuestro peor temor es vernos cara a cara con el zombi en esa marcha errante por el planeta.

Ustedes hablan de la importancia de conectarse con el público durante los conciertos, ¿cómo lo consiguen en escenarios grandes tipo estadio?

En el clip del video de ‘Apocalipsis Zombi’ alguien nos comentó “qué loco ver este video desde mi celular mientras mi mamá está detrás cocinando”, y está esa paradoja. El público del Cuarteto de Nos es muy heterogéneo y muy particular. Es de todas las edades, pero es gente que tiene algo en común: van a disfrutar del show. Es un disfrute muy intenso, la gente que nos va a ver se sabe todas las canciones, de principio a fin. Se saben toda la canción y lo viven con mucha intensidad. Eso hace que para nosotros como artistas haya una energía muy importante, más allá de que quieran tomar la foto. Me parece que el público joven, “veinteañero” lo vive con una intensidad real.

¿Cómo cree que ‘Raro’ (2006) marcó la carrera del Cuarteto de Nos?

‘Raro’ fue el álbum que nos abrió las puertas para afuera de Uruguay, nosotros hasta ese momento éramos una banda muy conocida y masiva pero solo acá en las fronteras del país y un poquito en Buenos Aires. Raro fue el disco que, sin pensarlo, porque era un disco más en nuestra carrera, tuvo los ingredientes para que lo escucharan las personas indicadas en el momento indicado y funcionó como una bola de nieve que nos empezó a hacer conocidos fuera de Urugay. No nos lo esperábamos, para nosotros la música era una actividad extra a otras cosas que teníamos, y no vivíamos exclusivamente de la música porque eso en Uruguay no estaba dando porque era un mercado muy chico. Entonces el álbum fue una apertura hacia fuera. Lo interesante fue que la gente nos conoció por ese disco pero continuaron interesados por lo que vino después de ese álbum: ‘Porfiado’, ‘Bipolar’ y demás.

¿Cuáles son los referentes musicales de la banda?

Cuando nosotros empezamos a tocar y en nuestra etapa adolescente era el rock ‘anglo’, los Beatles, los Rolling Stones… tocábamos canciones de Zeppelin o de Pink Floyd. Ese tipo de música era lo que nos gustaba y lo que no estaba de moda. Nosotros éramos “bichos raros” en la secundaria ¡y seguimos siéndolo ahora! Pero ya de chicos éramos así. Y fue un poco la esencia tanto instrumental como la guitarra, bajo y batería, teclado ahora digamos… como de la parte armónica y el tipo de canciones. Después fuimos creciendo y buscando estar en sintonía con los sonidos del momento. Si escucho una canción que tenga un lindo truco de producción de armonía o estructura, puedo adaptarlo al estilo de música del Cuarteto, siempre estoy escuchando de todo un poco y a veces sin ser fan de algo en específico me interesa de pronto producciones de otro género que no sean estrictamente de rock.

Ustedes son una banda que nunca ha temido explorar otros géneros, ¿hay alguno que definitivamente no les gustaría intentar?

En realidad no haríamos algo que no sintiéramos o que no nos emocione o que no nos pareciera auténtico. Eso es lo que nunca haríamos. Yo no descarto nada pero nunca podría cantar algo de lo que no estoy convencido tanto a nivel de letra como a nivel de música. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. El Cuarteto habla de un rock “honesto”. A mí me gusta componer desde mi edad biológica (54) y desde las situaciones que me han ido pasando en mi vida, pero nunca he podido escribir de cuestiones que me son ajenas o que no crea en ellas.

De cada álbum siempre quedan una serie de reflexiones, o algunos versos en especial. ¿Con cuál le gustaría que la gente se quedara en Apocalipsis Zombi?

En realidad hay muchos versos, pero lo que nos llamó la atención en los shows la gente cantó mucho una frase de ‘Rey y el As’ que es la que cierra el disco: “la suerte es un desenlace pero no una explicación”, que no pensamos que fuera a ser tan relevante y todos nos miramos sorprendidos. Son canciones que no tienen más de tres meses, así que hemos tenido una recepción muy interesante, la verdad.

Ya casi vuelven a Colombia, donde visitarán Medellín, Bogotá, Pasto y Cali…

Sí, Colombia siempre ha sido un país que, después de Uruguay y México, es proporcionalmente muy grande la cantidad de gente que nos quiere ver. Estamos con ganar de volver siempre, muy contentos.

