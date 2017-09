La exprotagonista de Nuestra Tele ha dado de qué hablar en los últimos días pues luce irreconocible. Ahora, vea el cambio de look de Yina Calderón.

Atrás quedó la cabellera negra de la ahora empresaria, pues luce un tono rojizo, un pelo más liso y capul.

Parece que todos los cambios tienen que ver con la nueva faceta de Yina: la música.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar y hay quienes han llegado a decir que Yina quiere parecerse a Manuela Gómez, quien también fue participante del polémico reality.

😎😎😎😎 el color de mi cabello es cobre para la princesas que me preguntan de @shekinaoficial_ 🤣 A post shared by yinacalderon (@yinacalderonoficial) on Sep 4, 2017 at 6:10pm PDT

La exprotagonista volvió a pasar por el quirófano. Hace unos días el Canal RCN afirmó que Yina se había operado el mentón: "A través de su cuenta de Instagram la mujer compartió todo el proceso al que se sometió para cambiar aún más su imagen, ya que, en años anteriores, se había operado la cola, practicado una liposucción e incluso se inyectó la cara, entre otros procesos cosméticos".

Yina también se refirió hace poco a las críticas relacionadas a sus cirugías "Usted no me tocó la puerta y me trajo la plata para cada una de mis cirugías, entonces me hace el favor y no critica. Trabajen duro mamacitas que con plata en la mano se hacen lo que quieran para quedar mamacitas, viajen, estudien, trabajen y tengan muchos novios al tiempo", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

