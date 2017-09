Lina Tejeiro recordó sus épocas como 'Sammy' con esta tierna foto

Desliza ➡️ Desde que era una niña soñaba con una pasarela, soñaba con ser actriz, soñaba con todo lo que estoy viviendo hoy en dia. Pasaba horas en casa de mi tía @gonzalez_rosa75 frente a la cámara desfilando o haciendo escenas, mi papá y mis tías me alcahueteaban, me seguían la corriente. Soñaba, como cualquier niño. Hoy en día me queda claro que MERECES LO QUE SUEÑAS. Gracias @tvynovelas y @sivaniyoga por la oportunidad, me lo goce y lo disfrute al 100% , no soy modelo y no lo hago de la mejor manera jajajaja pero lo hice y eso me deja con una sonrisa de oreja a oreja y un recuerdo hermoso en mi corazón !!! Disfruten y ríanse con este antes y después.

A post shared by Lina Tejeiro (@linatejeiro8) on Jul 28, 2017 at 9:38am PDT