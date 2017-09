¡Qué susto! Laura Tobón estaba en República Dominicana, país a donde está llegando el huracán Irma

Sólo Dios entiende la razón de todas las cosas. Confiemos que todo es por nuestro bien y por el de nuestro planeta 🙏 Soltar y seguir 💓🌊 ph @cleal91 #prayforpuntacana #nomashuracanes #Rcdlatam #thisishardrockPC #Irocklatam @thecoolvibes_

A post shared by Laura Tobon (@laura_tobon) on Sep 6, 2017 at 7:50am PDT