Greeicy Rendón hizo una petición especial desde Miami

Greeicy Rendón publicó una serie de historias a través de su cuenta de Instagram en las que hizo una petición especial en momentos en que el huracán Irma se aproxima peligrosamente a varios puntos del Caribe y el sur de Norteamérica, especialmente el Estado de Florida, donde se encuentra ella actualmente.

La cantante comenzó hablando sobre cómo la ciudad de Miami está en alerta, por lo cual cientos de personas se tomaron mercados y gasolineras para abastecerse en caso de tener que estar encerrados durante uno o varios días cuando llegue la tormenta.

Greeicy después compartió una imagen en la que escribió un mensaje pidiéndole a los que se encuentren en Miami que estén atentos a los animales que encuentren en las calles, pues ellos no tendrán dónde refugiarse cuando llegue el huracán Irma.

En las historias de Instagram la cantante hizo énfasis en lo crítica que se estaba poniendo la situación en la capital de la Florida, y pidió a sus seguidores consciencia sobre el tema de los animales, ya que según dijo "la cosa pinta complicada, ya nada más con cosas básicas como la comida, el agua o la gasolina, está complicado. No sé por qué pero no había pensado en los animales. Si pueden mandar el mensajito por ahí como cosa de ustedes a las personas que estén acá (…) los animales, por favor, si tienen cómo ayudarlos creo que es lo mínimo porque nos estamos ayudando de lo que no es de nosotros, que es más de ellos que de nosotros", dijo la cantante en su cuenta.

Para los que solo se fijaron en el error de ortografía, lo siento! Menos mal el error en la palabra "conscientes" no afecta mi nivel de consciencia 👊🏼 A post shared by Greeicy Rendon (@greeicy1) on Sep 5, 2017 at 9:52pm PDT

Otra famosa que vivió momentos de angustia fue Laura Tobón, quien mostró la llegada de las primeras lluvias de tormenta a República Dominicana, donde se encontraba en una sesión de fotos.