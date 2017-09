La actriz encarna a Neris Troya, la mamá de 'Kaleth' en la producción del canal Caracol que pronto llegará su final. Sin embargo, su vida no ha sido color rosa. Este es el drama de María Luisa Quintero, protagonista de Los Morales.

Ella y Julio Meza son los protagonistas de la última edición de la revista Vea. Y justamente, en entrevista para la publicación, ella afirmó que sufrió de matoneo durante su niñez y adolescencia.

"Sufrí de bullying, en mi niñez. Esto nunca se lo he contado a nadie, pero estuve frustrada por el tamaño de mis ojos. En el colegio me decían 'ojo de vaca', era impresionante, sentía el rechazo y siempre me acomplejé por eso.

Del amor de Miguel y Nevis nace Kaleth… muy pronto el Rey de la Nueva Ola en Los Morales @losmoralesoficial @julioesmusica pic.twitter.com/BGrbl2Qzy0 — ♕ Kaleth Morales ♕ (@KalethMorales) June 2, 2017

Sin embargo, entrar en la adolescencia no se convirtió en una salida para la actriz, quien siguió sufriendo por sus compañeros. "Estaba en todo lo que se refería a las artes. Entonces mis compañeros me empezaron a decir 'Lalalíder', se ponían todos en fila en el salón y cantaban burlándose, la energía era muy pesada. A comparación, de otras generaciones, éramos muy desunidos. Yo tenía ganas de hacer cosas y la gente me atacaba".

Pero no es todo, años después, sin encontrar un camino fijo, comenzó a hundirse en una profunda depresión. "No me encontraba conmigo misma, estaba pendiente de los demás, vivía la vida de otros, no sabía qué hacer y bajé 14 kilos. Un día cuando me iba a poner un jean que me gustaba y se me cayó, ese fue el mensaje de Dios: '¿qué estás haciendo con tu vida?""

Asegura que superó todos sus miedos gracias a su participación el Reinado Nacional de Belleza en el 2011.

