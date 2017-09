El divorcio de la modelo y el cantante rompió el corazón de muchos de sus seguidores, ahora, luego de su sonada separación, ¡Lucas Arnau volverá a casarse!

Fue Diva Jessurum quien en la emisión de la mañana de Noticias Caracol dio a conocer la invitación del matrimonio entre Lucas y Catalina Pérez, que se realizará el próximo 21 de septiembre. “Hoy quiero contarle al mundo entero que me enamoré de ti… de tus deseos”, dice parte de esta invitación.

Luego de su sonada separación, ¡Lucas Arnau volverá a casarse!





Publicidad





Respecto a su separación Lucas contó hace un tiempo a Minuto 30 que: “Hace un par de años que me vine a vivir a Medellín y me separé de mi exesposa, empecé a tener un montón de ataques en las redes sociales por parte de mucha gente que empezó a hacer conjeturas y juicios errados, y a mí eso me afectó mucho emocionalmente”.

A eso agregó que: “Cuando tomé la decisión de no ir más en esa relación, fue una decisión muy clara y que tomamos entre los dos. La gente empezó a juzgarme, a decirme que es que yo le había sacado cachos, que yo era un atarván, que es que yo seguramente había hecho tal cosa y tal otra”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia

Lo que no se vio de la despedida de Milena López