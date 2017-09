Freddie Mercury celebraría su cumpleaños número 71

La voz de himnos como 'Bohemian Raphsody', 'We Are The Champions', 'Dont Stop Me Now' y 'Killer Queen' fue una de las grandes pérdidas para el mundo del rock, aunque su legado continúa vigente en cada canción de Queen.

Queen fue una de las bandas que más tiempo estuvo en los listados de popularidad, al mismo nivel que The Beatles en Gran Bretaña. Freddie Mercury siempre será recordado por su canto, ya que era capaz de emplear notas sub-armónicas, habilidad que muy pocos cantantes poseen al momento de modular la voz. También se destacará siempre por su presencia en escenario, que complementaba con su destreza para tocar el piano y la guitarra.

El actor Rami Malek, conocido por su personaje como 'Mr. Robot' en la popular serie, interpretará a Mercury en una película biográfica de Queen, que llevará por nombre 'Bohemian Raphsody'. Con motivo del natalicio de Freddie Mercury salió a la luz la primera imagen de Malek en su rol como 'frontman' de la banda británica, y el parecido es casi total. La cinta se estrenará el 25 de diciembre de 2018.

Conocido por su poderosa puesta en escena, Mercury llegó a ser uno de los británicos más influyentes según la BBC. Además, su muerte marcó un punto importante en la historia de la lucha contra el sida, pues sus compañeros de Queen fundaron al año siguiente de su muerte la organización Mercury Phoenix Trust, para personas que luchan contra la misma enfermedad que acabó con la vida del cantante.