Los duques de Cambridge esperan su tercer hijo

Los duques de Cambridge, padres de los príncipes Jorge y Carlota, esperan su tercer hijo, que será el sexto bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra, de 91 años.

"Sus altezas reales los duques de Cambridge están encantados de anunciar que la duquesa está esperando su tercer hijo. La Reina y los miembros de ambas familias están encantados con la noticia", señaló un comunicado del palacio de Kensington.

El tercer hijo de los duques será quinto en la línea de sucesión a la corona británica, por detrás del príncipe Carlos; su padre, el príncipe Guillermo, y sus hermanos Jorge y Carlota.

El palacio comunicó el embarazo después de que la duquesa se viese obligada a cancelar hoy un compromiso oficial en Londres debido a que padece hiperémesis gravídica, las mismas náuseas que experimentó en los primeros meses de gestación de sus dos hijos.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017