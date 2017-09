Se conoció el nuevo trabajo de la presentadora, pero tras de eso hay más. Esta es la verdadera razón de la renuncia de Milena López.

En entrevista para el Canal RCN, Milena aseguró que: "Siempre he buscado la oportunidad de hacer noticias y llegó el momento de hacerlo".

De acuerdo con la revista TVyNovelas, la presentadora ahora “trabajará en la sección de farándula de la nueva estrategia de noticias del canal City TV con El Tiempo Televisión, que ahora dirige Claudia Palacios”.

La verdadera razón de la renuncia de Milena López

Milena dijo adiós en la emisión de hoy de Muy buenos días, confirmando los rumores que habían comenzado hace algunos días. "Este es el mejor equipo de trabajo que he tenido en mi vida", dijo entre lágrimas la conductora. "A Laura le debo muchas cosas, he aprendido todos los días de ella. La propuesta que me hicieron en el canal a donde me voy es gracias a lo que he aprendido con Jota. Esto para mí no es fácil", aseguró en su mensaje de despedida.

La presentadora comenzó a ser parte del equipo del magazín matutino en 2011, cuando Mabel Cartagena dijo adiós. Desde entonces se convirtió en una de las presentadoras más queridas, formando equipo con Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

