Aunque ya se había rumorado la renuncia de la presentadora, hoy se confirmó. Así se despidió Milena López de 'Muy buenos días'.

A muchos los tomó por sorpresa el adiós de la conductora del magazín matutino, quien dejó un emotivo mensaje a los televidentes y compañeros de set hoy, 4 de septiembre.

"Este es el mejor equipo de trabajo que he tenido en mi vida", dijo entre lágrimas la conductora. "A Laura le debo muchas cosas, he aprendido todos los días de ella. La propuesta que me hicieron en el canal a donde me voy es gracias a lo que he aprendido con Jota. Esto para mí no es fácil", aseguró.

Con estas emotivas palabras @smilelopez se despidió de #LoMáximoMBD y agradeció al equipo por los buenos años de amistad. A post shared by Muy Buenos Días (@mbdrcn_oficial) on Sep 4, 2017 at 6:53am PDT

Milena llegó a 'Muy buenos días' para reemplazar a Mabel Cartagena en el 2011.

La noticia de su renuncia fue confirmada por la revista Tv y Novelas. La publicación aseguró que: “trabajará en la sección de farándula de la nueva estrategia de noticias del canal City TV con El Tiempo Televisión, que ahora dirige Claudia Palacios”.

Hasta el momento se desconoce si en el canal RCN buscarán un reemplazo para la presentadora, o preferirán quedarse con el trío conformado por Jota Mario, Laura Acuña y Adriana Bentancur.

