Carolina López tendría un nuevo amor y estas fotos lo comprueban

Al parecer, la actriz fue vista en una fiesta de la emisora Tropicana con un alto ejecutivo de Caracol Radio, de nombre Carlos Yepes. Así lo aseguró el programa La Red, que mostró unas fotografías –tomadas en dicha fiesta– que darían para pensar que Carolina López tendría un nuevo amor.

No obstante, la actriz tuvo que soportar algunos comentarios en redes sociales que indicaban que su nuevo amor era un hombre casado, situación que desmintió el presentador de La Red, Frank Solano, quien aclaró durante el programa que Carlos Yepes "está separado hace más de un año".

Carolina López acaba de cerrar un difícil capítulo en su vida luego de terminar una tormentosa relación con Álvaro Andrés Ruiz, de quien ella dijo recibir maltrato psicológico. Tiempo después, él contestó a las acusaciones y dijo que la actriz tenía "creencias espirituales alternativas" con las que él no estaba de acuerdo, y mencionó unos "excesos" de su parte: "El decirle y manifestarle que no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones, en las cuales no quiero adentrar por respeto a ella, era entendido por ella como maltrato sicológico”, dijo Ruiz.

Por el momento, Carolina López no ha desmentido su nueva relación, aunque las fotos hablan por sí solas.