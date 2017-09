Cantante Jhonny Rivera se defiende ante críticas por tocar en concierto para las Farc

El cantante de música popular ha sido duramente atacado a través de sus redes sociales por ser parte del concierto que las Farc ofrecieron al inaugurar su nuevo partido político denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria Común.

Por esta razón publicó un video en su cuenta de Facebook en la que explica las razones por las que se dio el contrato, argumentando que en un principio no supo que se trataba de un concierto para las Farc y que además, lo había programado su hermana y manager, en quien confía.

Pero más allá de eso, el cantante manifestó su tristeza por los ataques, pues para el simplemente era show más como los que ha hecho para la Policía, el Ejército o para niños con cáncer, cuyas acciones sus seguidores esta vez no han sabido reconocer. Además, dice que no apoya a ningún partido político, por lo que no es muy consciente de cuál es el problema.

“Si yo tengo una tienda y llegan diez personas a comprar huevos yo no puedo decirle ‘venga, como usted es de las FARC yo no puedo venderle”, comparó.

Este es el video de 4 minutos con la explicación completa.

