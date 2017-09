El embarazo de la presentadora se convirtió en uno de los más noticiosos de la farándula colombiana. Y lo que más sorprendió de esta etapa, fue lo rápido que la también empresaria recobró su figura. Este fue el secreto de Carolina Cruz para perder peso después del embarazo.

“Después del nacimiento de Matías empecé a tomar mucha agua para lactar y eso me ayudó a bajar de peso rápidamente; por lo menos tres litros de agua al día. A las tres semanas del nacimiento de mi hijo, visité a mi médico y las cicatrices de la cesárea, tanto la interna como la externa, estaban perfectas, así que me dio permiso de fajarme y de empezar a realizar ejercicio suave; cardio y movimientos que no requirieran tanto esfuerzo”, contó la presentadora en su columna de opinión en la revista Aló.

Sin embargo, Carolina afirma que también hay comer bien y hacer ejercicio durante el embarazo para no subir de manera exagerada.

“Los primeros tres meses estuve quieta y ya después mi ginecólogo me autorizó hacer cardio y ejercicio controlado. En mi caso, las pulsaciones no debían superar las 133. Esto lo hice a diario hasta que cumplí siete meses, ahí paré, pues tenía que trabajar mucho adelantando fotos, campañas y de más y, claro, Mati llegó a la semana 36”.

Matías nació el pasado 6 de abril por cesárea en un hospital del norte de Bogotá

