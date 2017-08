Las redes sociales han abierto los horizontes de millones de personas, pero también sirven para engañar. Ahora, suplantan a famoso tuitero para hacer campaña por Germán Vargas Lleras.

Se trata de ‘El Brayan’, conocido en las redes por sus memes y el contenido gracioso que comparte con sus seguidores. Él denunció a través de su cuenta real de Twitter, que alguien se estaba haciendo pasar por él para hacer campaña política.

Escribió: “Esta cuenta @_ELBRAYAN__ no es mía. Me han tratado mal 80 mil veces y no tengo nada que ver con las campañas políticas que hacen ahí”.

Esta cuenta @_ELBRAYAN__ no es mía. Me han tratado mal 80 mil veces y no tengo nada que ver con las campañas políticas que hacen ahí. Ayuda pic.twitter.com/Z6geqqWFee — EL BRAYAN. (@_ELBRAYAN_) August 29, 2017

Cabe aclarar que la cuenta real de este tuitero es @_ELBRAYAN_, con una raya al piso al final. En cambio, la persona que lo está suplantando, puso dos rayas al final: @_ELBRAYAN__. Las dos cuentas son muy similares, por eso las diferencias son casi imperceptibles.

La cuenta falsa ya no existe, sin embargo, algunos mensajes se pueden encontrar a través de una búsqueda en Google. El perfil era casi idéntico al original, solo que en la información de contacto tenía el siguiente correo: arturogarces4987@gmail.com.

“#UnLiderParaTodos que desde siempre haya luchado contra la corrupción y no haga política de eso. @German_Vargas”, es uno de los tantos mensajes que se publicó en la cuenta falsa.

