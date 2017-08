Con mensajes y canciones el mundo entero recordó a Michael Jackson, quien cumpliría 59 años

El legado de Michael Jackson como ícono musical se volvió a sentir con motivo de su cumpleaños número 59, que habría tenido lugar el 29 de agosto. Su muerte fue una de las pérdidas más duras para la industria musical cuando partió a causa de una intoxicación aguda con medicamentos el 25 de junio de 2009.

Periódicos de todo el globo se llenaron de listados que recordaban las mejores canciones de Michael Jackson, tales como ‘Billie Jean’, ‘They Don’t Care About Us’ o ‘Thriller’ (que hace parte del álbum homónimo, que llegaría a ser el más vendido de todos los tiempos), y a través de la red social Twitter cientos de personas y famosos recordaron a ‘MJ’ con mensajes llenos de nostalgia por su partida.

La cantante Paula Abdul escribió “Feliz cumpleaños, Michael. Fue un honor trabajar con él, verlo ensayar me conmovió hasta las lágrimas. Para él, bailar era más que una simple actividad, era una transformación”.

De igual manera, Bruno Mars escribió “(Michael) será por siempre el hombre que transformó la música en magia. Todos pueden aprender de él sobre cómo dedicar tu vida a algo y ser mejor cada día. Gracias por mostrarle al mundo el significado de la grandeza.”

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención de la prensa fue el de su hija Paris Jackson. La joven de 19 años compartió una imagen de ella junto a su padre con la leyenda: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, la persona que me mostró lo que es la verdadera pasión y me dio valores sólidos a la vez que me enseñó a soñar. Nunca amaré a nadie como te amé a ti. Siempre estoy contigo y tú conmigo, somos uno y nuestras almas nunca cambiarán en ese sentido. Gracias por la magia, hoy y siempre.