En septiembre 'OnSTAGE' presentará al oscuro Iggy Pop

El próximo 1 de septiembre a las 9:00 p.m., James Newell Osterberg, Jr, reconocido como Iggy Pop, llegará a OnSTAGE de Directv con el concierto en el que presentó oficialmente el álbum Post Pop Depression.

El concierto que se llevó a cabo el 16 de mayo de 2016 en el Royal Albert Hall de Londres fue un éxito, pues el álbum Post Pop Depression es considerado como la obra con mayor éxito comercial de Pop, que alcanza las 18.000 copias vendidas de acuerdo con Nielsen Music. El heredero del legado de The Doors demuestra toda su energía en escenario teniendo en cuenta que se rumora ser el último disco del artista.

Se trata de un concierto que ningún amante del rock puede perderse, pues Iggy contó con la compañía de Josh Homme (Queens of the Stone Age), Dean Fertita (The Dead Weather) y Matt Helders (Arctic Monkeys).

Sunday, German Days, American Valhalla, además de clásicos álbumes como The Idiot y Just For Life, harán parte de este gran concierto de Iggy, el rockstar que demuestra en sus presentaciones su gran trayectoria musical a sus 69 años.

Iggy nació en el pequeño poblado de Muskegon, en Michigan, Estados Unidos. Su carrera empezó en 1964 bajo la influencia del blues, pero a finales de 1967, con su agrupación The Stooges, encontró el poder del punk y el rock.

