La actriz, modelo y presentadora, pidió ayuda en redes sociales. Elianis Garrido atraviesa por un complicado momento familiar.

“En Barranquilla. A quienes puedan donar GRACIAS. La bebé es prima mía. Necesitamos Cualquier tipo de sangre. Hospital del Niño Jesus. Neonatos. Para Victoria Zapata Camargo. (Se agotaron las reservas )”, escribió Elianis, junto a una fotografía en la que se pueden conocer más detalles, si es que alguna persona quiere ayudar.

Aunque hace algunos días se había rumorado que la actriz iba a ser parte de la nueva versión de Protagonistas de Nuestra Tele, lo cierto es que a través de un mensaje desmintió lo dicho.

“Con cariño les dejo este mensaje a todas las personas que me están escribiendo pidiendo ayuda para entrar a Protagonistas, conocidos y desconocidos: yo no tengo nada que ver con la producción No conozco a nadie. No tengo contactos y mucho menos tengo palanca. Así que no puedo hacer nada por ustedes. Mucha suerte con los castings a todos. Un abrazo”.

Dentro de algunas semanas el canal RCN estrenará la versión 2017 de uno de los realities más polémicos del país. En esta ocasión no se buscarán solo actores, sino diverso talento.

