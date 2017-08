Taylor Swift estrena el videoclip de ‘Look What You Made Me Do’

La cantante pop dio a conocer el video del primer sencillo de su próxima producción discográfica, Reputation.

Se trata de Look What You Made Me Do, y la historia comienza con una cámara que se acerca a una tumba que dice: “Aquí yace la reputación de Taylor Swift”, una palabra que, al parecer, será constantemente repetida en su próximo álbum.

El video muestra un lado más oscuro y agresivo de Taylor, pues en diferentes escenas se le puede ver con un maquillaje gótico, estrellando un vehículo, destrozando una tienda con un bate de béisbol y en una motocicleta vistiendo una chaqueta de cuero.

El videoclip y la canción llegan después de que el pasado 14 de agosto la estrella del pop ganara el juicio por agresión sexual que la enfrentaba al locutor David Mueller, quien tocó su trasero en 2013.

Reputation verá la luz el 10 de noviembre y será el primer disco de Swift tras el exitoso 1989, publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al Mejor álbum del año.

1989 contaba con canciones como Blank Space, Shake It Off, Bad Blood y Wildest Dreams.

Luego de mucho misterio, la cantante compartió hace poco lo que parece ser la portada de Reputation: una imagen en blanco y negro en la que Swift aparece mirando hacia la cámara sobre un fondo de recortes de periódicos con su nombre.

