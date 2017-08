En las últimas semanas la actriz ha dado de qué hablar debido a la cancelación de su matrimonio por razones de peso. Ahora, exnovio de Carolina López se defiende ante graves acusaciones.

Carolina habló con diferentes medios acerca de los motivos que la llevaron a decir no más, una de ellas relacionada al maltrato sicológico. “Empecé a notar comportamientos donde me hacía sentir como un mueble más en la sala. Yo creo que él estaba acostumbrado a mujeres que hablaran poco y que fueran bastante porcelanas. Para mí, este hombre, este príncipe que me dio mi lugar y que me aceptaba como soy, con mis locuras, con mis irreverencias, con mis vainas, se convirtió en un hombre que quería que cumpliera sus horarios, sus ideas, que me quedara callada cuando a él le parecía y que fuera toda una dama de casa que yo no soy”, le contó al programa La Red.

Exnovio de Carolina López se defiende ante graves acusaciones

El ex prometido de @CarolinaLopez_C , Andrés Díaz, confiesa las razones por las que se acabo el amor con la actriz #LoMáximoMBD A post shared by Muy Buenos Días (@mbdrcn_oficial) on Aug 28, 2017 at 7:46am PDT

Ante lo dicho el exnovio, Álvaro Andrés Ruiz, decidió hablar y lo hizo en entrevista telefónica para Muy buenos días. “Yo realmente no me sentía cómodo y ella no podía pretender que me sintiera cómodo con sus excesos, con sus creencias espirituales alternativas. Y el decirle y manifestarle que no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones, en las cuales no quiero adentrar por respeto a ella, era entendido por ella como maltrato sicológico”.

Al parecer la actriz se molestó por la entrevista y escribió en el Instagram del programa lo siguiente: “Me parece un acto de doble moral y no de un gran periodista.

En un país donde donde todo el tiempo se maltratan mujeres y nadie responde aún cuando ya hay muerte. Es típico de los maltratadores desviar la atención y poner a la gente en contra de las víctimas. Este tipo de personas ni suelen tener la valentía para aceptar sus errores”.

