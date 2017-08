De seguro las habrá visto en diferentes producciones, pero no se ha dado cuenta de su gran parecido. ¡Actrices colombianas son como dos gotas de agua!

Se trata de Johanna Fadul y Carolina López quienes tienen en común varias características como las facciones de su rostro, su forma de peinarse y la figura de su cuerpo.

Muchas son las personas que en las redes sociales no han dejado pasar por alto el gran parecido entre estas dos actrices colombianas. ¿Para usted son o no son parecidas?

En la actualidad Johanna Fadul se encuentra en medio de las grabaciones de la nueva temporada de Sin senos sí hay un paraíso, producción que ya está siendo emitida en Telemundo, y que próximamente llegará a las pantallas colombianas a través del canal Caracol.

De otra parte, Carolina López ha dado de qué hablar en las últimas semanas debido al matrimonio que canceló debido a la mala relación que llevaba con quien iba a ser su futuro esposo.

“Para mí, este hombre, este príncipe que me dio mi lugar y que me aceptaba como soy, con mis locuras, con mis irreverencias, con mis vainas, se convirtió en un hombre que quería que cumpliera sus horarios, sus ideas, que me quedara callada cuando a él le parecía y fuera toda una dama de casa que yo no soy”, le contó al programa La Red.

