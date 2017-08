¿Tatán Mejía está sufriendo por el embarazo de Maleja Restrepo?

Les tenemos 2 invitaciones con #ElEmbarazado @tatanmejia 1. Nos vemos hoy a las 6pm con #Parceros en la #LibreriaLerner BOGOTÁ cra 11 #93- 43 2. Mañana nos vamos para IBAGUÉ a las 2pm en el cc ACQUA Quién más con síntomas como #ElEmbarazado?

A post shared by maleja_restrepo (@maleja_restrepo) on Aug 25, 2017 at 10:51am PDT