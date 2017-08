La foto por la que insultan y tratan de "boba" a Paulina Vega

La modelo y exreina universal Paulina Vega publicó una foto en sus redes sociales en la cual se solidariza con Venezuela por su situación actual, sin embargo, recibió críticas de compatriotas suyos, supuestamente, por no hacer lo mismo en Colombia.

La fotografía hace parte de la campaña ‘No le demos la espalda a Venezuela’ y la fotografía fue tomada por el artista Mario Alzate.

La colombiana escribió debajo de su foto el siguiente mensaje:

Estos son momentos difíciles en varias partes del mundo, momentos retadores que exigen lo mejor de nosotros como seres humanos. Pero hoy quiero llamar la atención sobre una parte del mundo muy especial: mi hermana Venezuela. Para los que no saben , ese maravilloso país está atravesando posiblemente por el peor momento en su historia , y cada vez , empeora más. Todo por un gobierno opresor que se preocupa por todo, menos por los Venezolanos. Por eso hay que pararse y gritar. Gritar que eso no puede seguir pasando, que el pueblo Venezolano merece lo mejor y este gobierno no es ni un asomo de eso. Por eso les pido a todos hacer algo, lo que sea por este país y por los Venezonalos oprimidos.

Sin embargo, las críticas empezaron a llegar en los comentarios de su posteo. Recibió insultos como “boba” y hasta “lambona” por parte de sus usuarios.

“Boba, ridícula, cuando no hace payasadas en ropa interior “bailando”, hace esta foto, entienda su cuarto de hora como Miss Universo ya pasó, madure, no siga tratando de llamar la atención”, “Deberías también de utilizar tu imagen para visualizar y tratar de buscar estrategias para solucionar los problemas de nuestra Colombia…. Primero la casa”, “Las cosas se hacen con hechos no sólo con fotos y mensajes lindos”, “Paulina la invito a preocuparse más por Colombia”, fueron algunos de los mensajes negativos.

Por otro lado, los mensajes de venezolanos agradecidos y colombianos aplaudiendo la campaña también se dieron a conocer en la publicación.

“Venezolanos son y serán bienvenidos a nuestros país de Colombia y @paulinavegadiep eres un ser de admirar gracias por dar esa voz de aliento a las personas que lo necesitan”, “Gracias Paulina por tu apoyo hermosa saludos y besos desde tu país hermano Venezuela” y “Ojala que el futuro de Venezuela sea mejor y termine esta pesadilla por la que esta pasando gracias @paulinavegadiep por tu mensaje”, fueron algunos de los mensajes de apoyo.