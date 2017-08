Como ya es costumbre, los organizadores revelan poco a poco detalles de uno de los festivales más importantes en Colombia. Justamente, hace pocas horas se anunció la fecha en la que el Parque Deportivo de la 222 volverá a llenarse de diversos sonidos y artistas.

A través de un video en sus redes sociales, Estéreo Picnic confirmó que los próximos 23, 24 y 25 de marzo se realizará el evento que cada año reúne a miles de fanáticos del rock, la electrónica, el pop, el rap, las fusiones y las corrientes alternativas.

El Festival Estéreo Picnic 2018 ya tiene fecha

Junto a la noticia de la fecha de la versión 2018, Estéreo Picnic mostró una imagen renovada. En esta ocasión, manejando un concepto vintage, que bien podría hacer alusión a portadas de vinilos y discos de los ochenta y noventa. ¿Esa también será su apuesta en cuanto a los artistas invitados? Eso solo lo sabremos en algunos meses.

Por ahora, los organizadores han puesto a disposición de los amantes del festival la ‘Alcancía para Dummies’, una estrategia para que los colombianos puedan pagar sus entradas a cuotas.

Este año, Estéreo Picnic contó con artistas de talla mundial como The Strokes, Two Door Cinema Club, The XX, Cage The Elephant, Wiz Khalifa, DeadMau5 y Martin Garrix, entre otros.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar