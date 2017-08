¡Felices 10 años, Systema Solar!

Después de cuatro álbumes, cientos de conciertos en todas las latitudes y un sabor inconfundible que suena en todos los rincones del mundo, la banda se ha convertido en un referente inmejorable de la música hecha en Colombia. Su estilo ha sido definido por ellos mismos como “Berbenáutika”, una mezcla entre las fiestas populares de la costa Caribe (verbenas) y la cultura del pikó (sistema de sonido).

Así hablaron JhonPri y Dani Boom, primera voz y DJ de la banda, respectivamente, sobre esta primera década de Systema Solar, que ha dejado grandes himnos como ‘Mi Kolombia’ y ‘Quién es el Patrón’ y uno de los mejores álbumes de los últimos diez años con su disco homónimo de 2o10, según la Revista Shock.

¿Cuál es el resumen que hacen de la carrera de Systema Solar desde su fundación en 2006 hasta hoy?

Dani Boom: Gratitud, por poder estar con los hermanos y hermanas de Systema Solar trabajando. Alegría de ver cómo la música que hemos podido crear gozando ha hecho gozar a mucha gente y la ha hecho conectar. El contagio de la buena energía y de las ganas de ‘echar pa’ delante’ y conectarnos entre nosotros… entonces estamos muy felices.

JhonPri: El hecho de llevar la música a muchas partes del mundo… representar a Colombia con ella es la mejor satisfacción.

¿Cómo ven ustedes la evolución de la banda?

DB: Mirarse desde adentro es de las cosas difíciles que hay. Está muy lleno de emocionalidad porque es todo lo que uno evalúa de sí mismo. Desde adentro, llenos de muchísima gratitud y disposición de ceder, de darnos gusto en cada momento. De decir “bueno, ¿te gusta esa letra? te apoyo. ¿Te gusta este intro? Te apoyo.” Es un ejercicio de creación colectiva, de evolución, que tuvo varios momentos. Hubo una chispa de inicio y luego un poco más de mente… después más emoción, pero con la mente.

¿Cuál es el secreto del éxito de Systema Solar?

JP: Para mí es ser auténticos, disfrutar lo que se hace, hacerlo no solo como artistas para la gente sino aprender a compartir un auditorio, compartir la escena, las energías… conectarse con el público. Conectarse con esa energía para que todos disfrutemos.

DB: Sí, yo creo que eso. La espontaneidad, la falta de prejuicios, las ganas de podernos comunicar desde nuestros lenguajes; JhonPri desde su rap, yo desde mi techno, ‘Índigo’ desde su ‘afrogenia’, ‘Pata de Perro’ desde sus visuales, etcétera. Poder compartir y dar lo que algunas personas –de pronto por miedo– ven como fronteras y barreras. Quitar esos miedos y compartir… echar todo “dentro de un saco” y compartir.

¿Cómo se logra esa comunión entre los sonidos de la música tradicional colombiana y la electrónica?

DB: Yo vengo de la escuela del techno, del house, de la pista del baile y de la pista de sonido urbano, del rave, de ese ‘pikó’. Fueron muchos años interpretando música adoptada, traída de otras partes del mundo. Después de mucho tiempo de usarla pensamos, “bueno, démosle este espacio y este tiempo… apliquemos esta gramática de la fuerza del baile con herramientas y elementos que estén más a la mano de todos”… lo que suena en el bus y en la tienda pero que se pueda llevar a la pista de baile.

Ustedes mencionaron unas “barreras” que le impiden a algunas bandas explorar ciertos ritmos y posibilidades, ¿cómo superarlas?

DB: Hay que lanzarse sin prejuicios para poder amalgamar todo, y obviamente con la poesía y el canto de los miembros de la banda.

¿De dónde se inspiran las canciones?

JP: Las letras son vivencias cotidianas de todo el mundo, desde el país y la ciudad hasta la gente del barrio. Todo lo que sucede. Hay que expresarlo de manera divertida, de manera chévere, para que la gente la pueda recibir. No quedarnos en que todo está mal, sabemos que las cosas pueden mejorar pero hay que buscar soluciones. La música es para tener alegría, para transmitir cosas positivas. Se habla de cosas negativas también pero hay que hacerlo con positivismo.

Si tuvieran que dar un top 5 de canciones, ¿cuáles serían?

JP: ¡Con todas me divierto! No podría cantarlas si no me divirtiera. Digamos que ‘Voy Ganao’, ‘Bienvenidos’, ‘La Rana’, ‘Mi Kolombia’, ‘Sin Oficio’.

DB: ¡Fundamental! ‘El Botón del Pantalón’.

¿Cómo estuvo la gira que hicieron a mediados del año en Europa?

JP: ¡Excelente! Fueron 12 conciertos llenos de energía en un mes.

DB: Estuvimos en julio en varios festivales, y en mayo estuvimos en clubs y venues, que es un espacio muy distinto a hacer una gira de festivales porque va uno con el espacio y el tiempo de presentar a la banda. Y Llega la gente a ver a la banda, gente de Barcelona, París, Berlín, Copenhaguen… llegaba toda la gente seguidora de Systema Solar a llenar las salas y vibrar con nosotros.

¿Con qué banda les gustaría compartir escenario?

DB: Me parecería chévere tocar con una banda como Prodigy, con quienes compartimos tarima pero en diferentes escenarios, es una banda intensa, electrónica, roquera, pesada.

JP: Prodigy sería chévere, claro. Hacer algo con ellos me gustaría mucho, un featuring.

DB: ¡Ponerle unas maracas a esa banda!

JP: ¡Una gaita!

¿Qué proyectos vienen ahora para la banda?

DB: Celebraremos los diez años de la banda en un evento de Redbull. También muy pronto tendremos el lanzamiento del más reciente videoclip que se llama ‘Mi Caribe’, es una canción donde Jhonpri le canta a su tierra caribeña.

¿O sea que fue grabado en el Caribe?

DB y JP: ¡Es sorpresa!