Llega el LINK Festival a Colombia, uno de los eventos más importantes de electrónica en el mundo

El LINK festival llega a la capital con Jeff Mills, una de las leyendas del techno que desde 1987 cambiaría por siempre el panorama electrónico con su gran habilidad en las tornamesas.

Este músico consagrado que ha compartido espacios en la historia de la música electrónica con nombres como Octave One, Juan Atkins, Stacey Pullen o Richie Hawtin, también ha entregado su innegable talento a producciones cinematográficas, creando una obra maestra para la película muda A Trip To The Moon proyectada en más de 50 países.

Junto a Jeff Mills, también estarán Dany Rodríguez, creador del festival, y Detroit Techno Militia, dos poderosos performers, que cuentan con 30 años de experiencia y han viajado por todo el mundo haciendo honor a sus raíces con un acto de 2 mixers y 4 tornamesas en vinilo.

En el cartel también hay otros grandes nombres como Henning Baer, un vanguardista del nuevo sonido de Berlín, dj residente, co-fundador y curador de su sello Grounded Theory, quien ha construido una carrera innovando estilos de producción que le dan una nueva forma al techno contemporáneo. El line up se completa con Sónico, un experimentado e importante abanderado del movimiento en Colombia y América.

La boletería para asistir al LINK festival se encuentra disponible en www.tuticket.com