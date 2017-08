Joven se desmaya de hambre por esperar a que su novio la invitara a cenar

Una joven se desmayó de hambre en el cine por esperar a que su novio la invitara a cenar. Según informó el diario La República, ‘Samantha’ asistió a ver una película con su pareja en horas de la noche, pero estuvo todo el día sin comer nada desde la mañana.

Al parecer, la joven es de escasos recursos y no contaba con el dinero para comprar algo de comida durante la función, durante la cual esperaba recibir algo de comer por parte de su novio. Al llegar allí y percatarse de que él no compraría nada, pensó que lograría esperar hasta que llegara a su casa para comer algo, pero no lo logró.

No obstante, le fue imposible resistir la debilidad y se desmayó en plena función, razón por la cual su novio tuvo que llamar a una ambulancia que la trasladó a un centro asistencial.

Allí, la joven confesó que no había comido nada en todo el día, y que pensó que su novio la invitaría a cenar. También, señaló que ella y su novio llevaban muy poco tiempo como pareja, por lo cual sintió vergüenza de pedirle algo de comer.

Después, dijo estar preocupada pues las cuentas del hospital eran muy altas y ella no tenía cómo pagarlas.