Whitney Houston: su vida llega a las salas de cine

Este mes llegará a la gran pantalla colombiana, Whitney: Can I Be Me, un documental sobre la vida y legado de la artista estadounidense que vendió más de 170 millones de discos.

Su música llenará las salas de Cine Colombia de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué los días 22, 24 y 25 de agosto.

Whitney: Can I Be Me es el resultado de videos nunca antes vistos grabados en medio de sus exitosas giras, que incluye, momentos de su vida personal. Este largometraje del director Nick Broomfield promete recordar porqué la cantante fue un ícono indiscutible en la industria musical.

Whitney Houston fue el nombre del primer álbum de la cantante que fue lanzado en el año 1985. Y aunque algunos exponentes del soul ya habían visto el potencial de la joven cuando colaboró en algunas de sus producciones, este disco terminó de asegurar su reconocimiento. Con 30 millones de copias vendidas, fue el primer álbum debut de una artista femenina que más ventas ha obtenido en la historia.

Con el cine Houston siguió ganando fama. El Guardespaldas fue la película en la que tuvo el papel protagónico junto a Kevin Costner. Además de su actuación, la banda sonora de la película tuvo canciones de la artista como I Will Always Love You, el que sería su sencillo más famoso y con el que fue merecedora de dos premios Grammy y seis Billboard Music Awards.

