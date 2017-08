La colombo-venezolana parece que a sus treinta años, tiene la vida ganada. Sin embargo, detrás de su sonrisa se esconde una historia de terror. Presentadora de RCN habla de sus problemas de anorexia.

Se trata de Zahira Benavides, a quien vemos en la actualidad presentando la sección de entretenimiento de Noticias RCN en su emisión de la siete de la noche.

Ella le contó a la revista Vea, detalles de la enfermedad que casi acaba con su vida.

“Era anorexia. Llegué a pesar 47 kilos, era raquitica y pensaba que que así estaba bien. Me fracturé porque mi cuerpo no dio más y empecé a decaer. Todo lo que había trabajado, mis ahorros, todo se fue en tratamiento”.

Aunque se había concentrado en su carrera, que estaba dividida en la actuación, el modelaje y la presentación, lo cierto es que en determinado momento su cuerpo le pasó cuenta de cobro y tuvo que visitar al médico.

“Me dijeron que me daban de seis meses a un año de vida. Tenía osteopenia en los femorales. Me ordenaron hospitalización de inmediato, pero yo quería irme a mi casa, porque sentía que en el hospital me iba a morir de la depresión”.

Luego de tocar fondo la presentadora decidió dejar atrás la enfermedad y recuperarse. Fue así como en nueve meses, logró alcanzar un peso de 57 kilos.

