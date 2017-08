Al polémico concursante de la versión 2010 se le volvió a ver en televisión. ¿En qué anda Cristian Suárez, ganador de Protagonistas de Nuestra Tele?

Pero no se trata de una novela o seriado, Cristian fue visto en algunos segundos de un comercial realizado para promocionar el Concurso Nacional de Cuento que próximamente cerrará sus inscripciones.

Al exparticipante del reality colombiano se le puede ver cerca del segundo nueve, hablando del embarazo de una mujer. “No te puedo creer ese cuento”, es lo que dice.

Cristian Suárez se convirtió en el ganador de Protagonistas de Nuestra Tele con el 93% de la votación. Se trató de una de las finales más polémicas del reality de RCN, ya que, aunque tenía el apoyo total de los televidentes, para sus compañeros apeló a la lástima y no al talento para quedarse con el primer lugar.

“La Virgencita me ayudó y me dio fuerzas para aguantar tanto, para llegar hasta este punto”, dijo luego de conocerse la noticia de su victoria en la final del programa.

Hace algunos meses se conoció que Cristian vivía en Cali y que además de la formación que realizó en la escuela de actuación de RCN, también decidió hacer un tecnólogo relacionado con las artes.

