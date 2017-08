Luego del divorcio, Natalia Jerez cambia de look

Volver a mi casa y encontrarme con esta linda editorial me pone feliz y la quiero compartir con mucho cariño con ustedes! 🙏🏼🐲💓✨ Gracias @alodigital y a todos los que hicieron parte de ésta @vickypavajeau @fernan_martinez Fotografía: @tawfick Entrevista: @sandrapaolareal Producción y Styling: @catalinaramirezm Maquillaje: @normajaneid Locación: @7cabras Vestuario: @johannaortizofficial

A post shared by Natalia Jerez (@mijerez) on Aug 10, 2017 at 3:18pm PDT