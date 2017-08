Parece que el de la exreina Andrea Tovar no será el único embarazo que sonará en lo que queda de 2017. ¿La actriz Maleja Restrepo está embarazada?

De acuerdo con la revista 15 Minutos, “Maleja Restrepo y Tatán Mejía, están que no se cambian por nadie, los ‘parceros’ están felices esperando la llegada de su segundo hijo, según varias fuentes”.

La publicación agrega que la pareja estaba buscando la llegada de un nuevo bebé desde hace varios meses. Justamente, hace poco la pareja reveló en su libro Parceros, una triste historia relacionada a la pérdida de un bebé.

“Yo juraba que me había intoxicado porque habíamos ido a comer a un restaurante indio y, a lo mejor, mi plato estaba tan condimentado que me había hecho daño. Los dolores siguieron y ya no parecía normal. Apenas llegamos a Colombia, llamé a mi ginecóloga, quien consideró que era mejor que me fuera para urgencias. ‘Sebas’ se había ido para Cali a hacer un ‘show’, por lo que tenía que llevarme a ‘Lupe’ conmigo para la clínica. Recogí algunos de sus juguetes para entretenerla y le prometí que iríamos al parque después de que me atendieran. La noticia me cayó como un baldado de agua fría. Yo no lo sabía, aunque tenía claro que en cualquier momento podría suceder porque habíamos dejado de planificar hacía un mes y medio cuando decidimos tener otro hijo.”, dijo Maleja.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado, ni desmentido la información publicada por la revista de farándula.

