El cantante estadounidense y dos veces ganador del premio Grammy, Gregory Porter, dará un concierto en Bogotá el próximo 4 de octubre en la primera edición de Silencio Jazz Club y repetirá un día después en Medellín.

El Silencio Jazz Club es un espacio efímero e itinerante que tiene el objetivo de envolver al espectador en un lugar ficcional unido por la música, indicaron Caracol Televisión, TigoUne y 10Music, promotores de la iniciativa, en un comunicado.

Gregory Porter dará dos conciertos en Colombia en octubre

Y aunque la música de Porter será la protagonista, lo cierto es que se creará una atmósfera especial para sus presentaciones. Para ello, la directora de arte, Laura Villegas, evocará el encanto de los grandes clubes de jazz del siglo pasado. A eso se suma que habrá una gran oferta gastronómica y de licores.

Gregory Porter, nacido en Estados Unidos, ganó dos veces el premio Grammy en la categoría de Mejor álbum de jazz vocal con sus discos Liquid Spirit, en 2014, y Take me to the Alley, en 2017.

Las boletas estarán a la venta a través de toda la red de Primera Fila y en todos los teatros de Cine Colombia del país.

