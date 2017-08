Problema de dinero entre Gloria Trevi y José Alfredo Jiménez de Yo me Llamo

Aunque no fueron los ganadores de este programa-concurso, estos dos personajes hoy son protagonistas por una inconveniente económico que tiene mucho por definirse. Según se dijo, el problema entre Gloria Trevi y José Alfredo Jiménez de Yo me Llamo se presentó por el incumplimiento de una promesa y que prácticamente se convirtió en un negocio con todos los televidentes, jurado y público.

En el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión se emitió en la emisión del sábado 12 de agosto la historia contada por la mujer que imitó a Gloria Trevi en la más reciente edición de este concurso. En sus palabras y con sinceridad reveló que el acuerdo al cual había llegado con su competidor, que imitaba a José Alfredo Jiménez, no se cumplió.

¿Cuál fue el problema entre los imitadores de Gloria Trevi y José Alfredo Jiménez de Yo me Llamo?

En el episodio emitido el 3 de abril de 2017 los 2 participantes compitieron por un premio de 10 millones de pesos y antes de salir al escenario ellos llegaron a un acuerdo para que se repartirán el premio por mitades sin importar quién ganaba. Así se puede ver en el siguiente tuit y video del canal.

Sin haber notaría, papeles o contratos firmados de por medio, como ella misma confesó en ‘La Red’, ella dice que confió en el trato y al final no salió con nada el hombre que ganó esta prueba ante el jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Ella lo llamó varias veces al celular que tenía del imitador y afirma que contestaba un niño que decía que ese número de Sim Card se lo habían dado y que no sabía nada del anterior dueño. Después la imitadora recibió una llamada de la esposa del señalado y le dijo que: “Cómo así que él le va a dar 5 millones de pesos, si él fue el que se los ganó… Le vamos a dar 3”, palabras de la mujer al programa de chismes.

Muy golpeada, porque era un trato y ella sí le hubiera dado los 5 millones en caso de ganar, la doble de Gloria Trevi afirmó que consultó a un abogado y este llamó al mismo número y ahí sí contestó el imitador de José Alfredo Jiménez:

“Como fue de un número diferente ahí sí contestó… Este señor salió muy faltón”

Después de negociar y hablar sobre el tema el hombre se comprometió a darle 3 o 2 millones, pero la consignación y la llamada nunca llegó y después, la misma esposa del doble del cantante mexicano llamó a ‘Trevi’ para decirle que: “Yo no lo dejé consignar, hablamos con el abogado de nosotros y no le tiene que dar nada… ¿Cómo lo van a obligar a darle la plata a ustedes?”.

Según informaron en el programa de chismes del mismo canal que produjo el concurso, el imitador no quiso hablar ante las cámaras y aún se espera lo que ocurrirá en esta situación. Que no tiene ninguna implicación jurídica al no haber nada firmado pro que tiene a Gloria Trevi y José Alfredo Jiménez de Yo me Llamo en disputa por una buena suma de dinero.

