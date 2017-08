Mucho se ha dicho acerca de que la ahora actriz volvería en la nueva versión del reality, sin embargo, parece ser que todo es falso. Elianis Garrido desmiente su participación en Protagonistas de Nuestra Tele.

Fue la misma Elianis quien desmintió todo a través de una de sus historias de Instagram, pidiendo a las personas que la estaban buscando para poder ingresar al programa que lo dejaran de hacer pues no tiene ningún tipo de conexión con el reality.

“Con cariño les dejo este mensaje a todas las personas que me están escribiendo pidiendo ayuda para entrar a Protagonistas, conocidos y desconocidos: yo no tengo nada que ver con la producción No conozco a nadie. No tengo contactos y mucho menos tengo palanca. Así que no puedo hacer nada por ustedes. Mucha suerte con los castings a todos. Un abrazo”.

Elianis Garrido desmiente su participación en Protagonistas de Nuestra Tele

En su momento el periodista Jaime Arango en su blog en El Colombiano aseguró que: “Para este año se prevé que entre los concursantes de Protagonistas estén algunos de los más polémicos exparticipantes que han estado en la famosa Casa Estudio. Por el momento se han ventilado los nombres de Elianis Garrido y Yina Calderón, que en la edición de 2013 fue expulsada por agredir con un objeto cortopunzante a su compañero Juver Bilvao”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar: