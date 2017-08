Eminem está de regreso con un nuevo álbum

El público podrá escuchar un nuevo CD de Eminem, en cuya producción participará el eterno mentor del rapero, ‘Dr. Dre’. El más reciente trabajo de Eminem fue el ‘LP’ The Marshal Mathers (2013), que rápidamente alcanzó el número uno de la lista Billboard en Estados Unidos y se convirtió en el segundo álbum más vendido del país durante ese año.

A pesar de su facilidad para cosechar éxitos, solo hasta 2016 Eminem anunció a sus fans que se encontraba trabajando en un nuevo álbum. Aun así, pasó algún tiempo antes de que fuentes cercanas a la industria confirmaran la noticia.

En octubre de 2016 Eminem presentó una canción donde critica a Donald Trump, llamada ‘Campaign Speech’, que fue presentada durante la misma fecha del tercer debate presidencial en la más reciente contienda electoral de Estados Unidos.

Se rumora que el rapero ‘2 Chainz’ también tendrá alguna participación en el álbum, ya que él mismo dijo haberse reunido con Eminem, y declaró que las canciones eran “muy buenas”.

A pesar de la alegría de los fanáticos del rapero con la noticia de un nuevo CD, también crecen los rumores de que este podría ser su último trabajo discográfico. En Partners in Rhyme: The True Story of Infinite, un documental sobre los primeros días de Eminem en Detroit, parecen existir pistas de que el rapero ha llegado al fin de su carrera y que este nuevo disco podría ser su despedida del mundo de la música.