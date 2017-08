La exMiss Universo no deja de trabajar y parece que pronto la volveremos a ver en la pantalla chica. Paulina Vega volvería a la televisión con este programa.

De acuerdo con el portal web entretengo.com, Paulina sería de nuevo la presentadora del reality A otro nivel. “Entretengo pudo conocer que el estreno de A Otro Nivel 2 se dará en la tercera o cuarta semana del mes de septiembre, y que al igual que en la primera temporada contará con la participación de la ex miss universo colombiana Paulina Vega en el rol de presentadora”.

A eso la publicación agrega que: “Por su parte el Canal Caracol ha confirmado que Fonseca, Silvestre Dangond y Kike Santander, serán nuevamente los jurados de este concurso y tendrán la labor de encontrar al mejor interprete musical del país”.

“Yo antes tenía muchas cosas en mi vida, y cada vez había más y más sorpresas, como Señorita Colombia o Miss Universo… Decidí dejar de planear las cosas, vivir el presente y ver lo que va pasando y las oportunidades que me van llegando. Llegó esta y me encantó, no la tenía en mis prioridades porque pensaba que no era lo mío, pero hasta ahora me he divertido y eso es lo más importante”, le dijo Paulina a Publimetro respecto a su participación en la primera temporada del reality.

