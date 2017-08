La pareja tendrá que pasar unos días alejados por razones laborales. La razón del distanciamiento de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, “el actor se irá para México a grabar una nueva serie llamada La Bella y Las Bestias, para Univisión y Televisa, mientras la actriz se queda en Colombia para actuar en la telenovela La Gloria de Lucho con Enrique Carriazo y Verónica Orozco, para Caracol”.

Como despedida la pareja decidió irse unos días de vacaciones, tomando el sol y disfrutando de la playa.

Hace poco Sebastián generó polémica por un video que realizó en torno al reguetón. Respecto a eso le contó a El Colombiano que: “Los medios han tergiversado las cosas. No estoy en contra del reguetón, a mí me gusta, oigo reguetón, me subo al carro y si estoy bajito busco reguetón. Lo único que yo quise expresar es por mi hijo que tiene ocho años. Los que alegan y están en contra de lo que digo no tienen una hija de 12 años que el novio les esté cantando, ni tienen el problema de que un niño de 8 años esté entrando en cosas que no les corresponde por su edad por una influencia que no es buena para ellos. Eso es todo. Me encanta el reguetón, pero creo que debe haber una conciencia por parte de los reguetoneros de que los oyen niños”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

La razón del distanciamiento de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz