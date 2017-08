Valentina Lizcano dio más detalles sobre su accidente y aclaró que no estaba borracha

Valentina Lizcano habló sobre el accidente por segunda vez en su cuenta de Instagram, luego de recibir algunos mensajes en los que la acusaban de haber chocado por estar en estado de alicoramiento o quedarse dormida. La actriz desmintió dichas acusaciones explicando que no se había tratado de un descuido suyo, para empezar.

“No quiero que haya especulaciones: ni yo iba manejando, ni iba borracha. No estaba borracha y amanecida, y por eso me comí el pare, porque ni siquiera nosotros nos lo comimos; el señor que iba manejando no se comió el pare, fue el otro señor.”

Con esto, Valentina Lizcano quiso aclarar que el que ocasionó el choque fue el conductor del otro carro, ya que no hizo el pare obligatorio y los impactó desde un lado. También agregó que afortunadamente tanto su carro como el que los estrelló iban a una velocidad prudente, y que por eso el accidente no pasó a mayores.

Más adelante, la actriz explica que solo sufrió un par de golpes en la cabeza, y otro en el coxis, pero aseguró encontrarse bien. “Estas son las bendiciones: tener una oportunidad más pa’ contar el cuento, porque seguro que hubiera podido ser muchísimo más grave, pero todo se dio para que mi hijo y yo estuviéramos bien”, agregó.