Se revelan más imágenes de la relación de Gianluca Vacchi y Ariadna Gutiérrez

#OMG!! Se siguen revelando imágenes de @gutierrezary @gianlucavacchi!! ¿Será que ahora si se animan a admitir su relación? 💋💋💋 #entretenimientorcn #AriadnaGutiérrez #gianlucavacchi #kiss #beso @entretenimientorcn @noticierorcn @canalrcnoficial

A post shared by EntretenimientoRCN (@entretenimientorcn) on Jul 28, 2017 at 7:10pm PDT