HBO sufre de 'hackeo' y se filtran capítulos de 'Game of Thrones' y otras series

HBO confirmó haber sido hackeado y que está “investigando” junto a fuerzas gubernamentales y empresas de ciberseguridad quiénes fueron los responsables de lo sucedido.

“Como muchos de ustedes probablemente ya han escuchado, hubo un incidente cibernético dirigido contra la compañía, que ha resultado en el robo de cierta información exclusiva, incluida parte de nuestra programación”, publicó HBO en un comunicado reproducido por el sitio Entertainment Weekly.

Al parecer, los responsables del ataque dicen haber robado datos entre los que se encuentra los próximos episodios de la series de Ballers y Room 104, y el guión del que podría ser el cuarto capítulo de la séptima temporada de Games of Thrones.

“Hemos empezado a investigar inmediatamente el incidente y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad y las empresas de ciberseguridad. La protección de datos es una prioridad en HBO, y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger los datos que tenemos”, agrega el comunicado.

Hace poco la plataforma digital Netflix también fue víctima de un ataque cibernético. El hacker lanzó antes de tiempo la quinta temporada de la serie Orange Is the New pues no se pagó por el rescate de la información. Los episodios aparecieron seis semanas antes del lanzamiento oficial.

