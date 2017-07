David Gilmour exhibirá 'Live at Pompeii' en cines de todo el mundo

Durante la noche del 13 de Septiembre se emitirá David Gilmour – Live At Pompeii en 2,000 salas de cine alrededor del mundo, luego de que Gilmour ofreciera dos espectaculares shows en el legendario anfiteatro de Pompeya bajo la sombra del Monte Vesubio los días 7 y 8 de Julio de 2016. El filme-concierto fue grabado en calidad 4k, una de las mejores disponibles, por el director Gavin Elder e incluye los mejores momentos de ambos shows.

La película incluye canciones de la histórica carrera de Gilmour derivadas de sus dos recientes álbumes #1 como solista: Rattle That Lock y On An Island. Adicionalmente se encuentran otros clásicos con Pink Floyd y como solista tales como Wish You Were Here, Comfortably Numb y One Of These Days, canción única que también fue interpretada por la banda en 1971. Ambos conciertos fueron igualmente escenarios para las presentaciones extraordinarias de The Great Gig In The Sky de The Dark Side Of The Moon, la cual rara vez ha sido interpretada por Gilmour como solista.

Los conciertos se convirtieron en las primeras presentaciones de rock dirigidas a audiencias en el antiguo anfiteatro de Roma, el cual fue construido en el año 90 AC y cayó en cenizas cuando el Vesubio hizo erupción en el 79 d.C. David Gilmour es el primer intérprete en ofrecer un show para el público desde los tiempos de los gladiadores hace casi 2 mil años.

Esta presentación recuerda el documental de Pink Floyd en 1972 (Live at Pompeii), que marcó la historia del rock con una presentación de la banda en el histórico escenario con clásicos de la agrupación como Echoes, aunque en esa ocasión no hubo público alguno.

El material en físico, tanto en CD, DVD, Blu-Ray y demás podrá adquirirse gracias a Columbia Records y Sony Music a partir del 29 de septiembre de este año.