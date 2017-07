La actriz colombiana da de qué hablar por un video. Vea el baile de Lina Tejeiro por el que es tendencia en redes.

El video fue publicado por la actriz en su cuenta de Instagram, y en este se le puede ver de niña bailando alrededor de su familia.

“Es sábado y mi cuerpo lo sabe. Pero es claro que lo que no sabe mi cuerpo es bailar. Mi tía @bibianamarcelagonzalez me quería enseñar, mi hermano@andres_tejeiro y mi prima@karencruz188 ya no me aguantaban jajajajajaja”, fue el mensaje que publicó la actriz junto a las imágenes.

Y aunque el baile no ha sido la mayor característica de Lina, lo cierto es que desde pequeña ha tenido talento y carisma para robarse todas las miradas.

El video cuenta con cerca de 200 mil reproducciones y cientos de comentarios.

En la últimas horas la actriz también ha dado de qué hablar por una conversación que subió a sus redes sociales. Lina le contó a sus seguidores que una mujer celosa le hizo un reclamo, al parecer, porque ella quería quitarle a su marido.

Sin embargo, Lina tomó la situación con calma, le aseguró a la mujer que no tenía nada que ver con ese hombre, y aunque mostró las conversaciones, lo cierto es que no reveló su identidad.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

El baile de Lina Tejeiro por el que es tendencia en redes