Parece que un pequeño aspecto ha llamado la atención y ha generado dudas respecto a que el amor ha vuelto a nacer entre el jugador y la presentadora. ¿Reconciliación de Sara Uribe y Fredy Guarín?

De acuerdo con Pasa el chisme, página oficial de La Negra Candela, “saltaron los timbres de alarma. Sara Uribe luce una manilla idéntica a la que tiene Fredy Guarín, en esas lejanas tierras Chinas. Obvio las imaginaciones se desbordaron y ya están dando por hecha la reconciliación de los dos famosos luego del nefasto episodio vivido especialmente por ella el año pasado cuando la acusaron de acabar con el matrimonio del futbolista con su Andreina Fiallo”.

Sin embargo, La Negra se encarga de acabar los rumores afirmando que: “Ellos no se han reconciliado. Sara anda feliz de la vida trabajando mucho en La Kalle y ahora en la Cadena Uno. Fredy le está haciendo ojitos desde la China, porque al parecer esa reconciliación con Andreina no duró nada y ahora sí de verdad, verdad la cosa está finiquitada y ya no van más”.

Y agrega que: “Se espera un anuncio bomba por parte de él, en el cual con pruebas en la mano se demostraría que está libre como el viento y por lo tanto puede aspirar a conquistar de nuevo a la mujer que le guste que podría ser Sara, porque dónde hubo fuego cenizas quedan”.

Cabe recordar que a los rumores se puede sumar los emoticones de corazones que el jugador le envió a Sara hace algunas semanas en una transmisión en vivo. Sin embargo, en entrevista para Pulzo.com, la presentadora afirmó que lo llamó, y no para agradecerle, sino para regañarlo.

