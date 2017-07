Regresa ‘Comedia a la Carta’ con humor para todos los gustos

Este año regresa ‘Comedia a la Carta’, evento que marcó la pauta en 2016, durante su primera versión. Desde entonces, un grupo de comediantes se han unido bajo el liderazgo de Alejandro Riaño para ofrecer un espectáculo único en su tipo.

¿En qué consiste Comedia a la Carta?

Es un festival que nos inventamos con mi hermana el año pasado, aprovechando un espacio que tenemos en el restaurante El Pórtico. Dijimos: “hagamos un tema cultural acá”, y montamos un evento el año pasado que tuvo 95% de asistencia en una prueba piloto, a la que fueron 4 mil personas. El año pasado eran 12 comediantes y este año ya son 18. La idea es ir creciendo cada año más con algunos de los mejores comediantes. No es fácil, porque además cada uno tiene sus tarifas. Es un festival, y cuesta mucho hacerlo. Es un tema bien complejo y encontrar marcas que se le apunten a esto es muy difícil, porque es una cosa de un mes. Y no ha crecido muchísimo pero la experiencia del año pasado fue maravillosa. Estuvo muy bien. Este año por la situación económica del país sí se ha notado que ha estado más bajo el tema de la boletería pero la gente siempre quiere salir a entretenerse y reír y yo sé que a última hora la gente se animará. Se nota que nuestro presidente nos tiene un poco apretados a todos.

¿Cuál es la dinámica del festival?

Son tres comediantes por noche, como un ‘open’, comediantes invitados que tenemos, entre los que se encuentran Sergio Leguizamón, Juan Buenaventura, Pablo Hernández, Gonzalo Valderrama y Catalina Guzmán. Y ya en la parte del “plato fuerte” de ‘Comedia a la Carta’ tenemos a Alejandra Azcárate, Ricardo Quevedo, Diego Trujillo, Janeth Palma, Diego Mateus, Antonio Sanín, Julián Arango, Primo Rojas, Tola y Maruja, Camilo Cifuentes, Fredy Beltrán, y yo. Camilo Cifuentes también estará en una noche musical. La gente puede comer, pedir un trago y ver a su dupla de comediantes favorita. Todas las presentaciones son de una hora y yo voy a estar dándoles la bienvenida. También queremos hacerle un sentido homenaje a todos los comediantes que están ahí por su carrera. Es muy bonito y la idea es siempre estar positivos y reírnos de nosotros mismos. Gozárnosla.

¿Cómo se conformó este grupo de comediantes?

El año pasado teníamos dos proyectos muy grandes: ‘Comedia a la Carta’ y ‘Comedia para Todos’, que era un festival de comedia un fin de semana con 30 comediantes en el Parque El Tunal completamente gratis para la gente que no tiene la posibilidad de asistir a un teatro por el costo de la boleta. Para algunas familias implica mucho dinero, y resulta que es la gente que más nos ve, la que nos reconoce en televisión. Es un proyecto súper lindo que quisimos hacer… pero en este país es muy difícil hacer cosas buenas; estábamos consiguiendo los patrocinadores y ya cuando los teníamos –nadie estaba cobrando por el trabajo, ninguno de los comediantes– los costos estaban un poco altos y ciertas personas pidieron el 30% de esos patrocinios, si no lo dábamos no se podía realizar el evento. Queda uno bastante sentido, siempre hemos tratado de hacer cosas chéveres por medio de la comedia y ayudar a mucha gente, pero es un país que no te deja avanzar porque en todos lados hay corrupción. Le hemos luchado al tema y nos tomó todo un año sacar los permisos para hacer las cosas bien organizadas. De ahí salió el grupo, este es un género en el que nos apoyamos entre todos, no hay envidias en este medio. Siempre estamos pensando en hacer un nuevo proyecto.

Es interesante imaginarse a este grupo de comediantes tan diferentes entre sí… ¿cómo conviven tantos tipos de comedia juntos?

Hay una diversidad increíble, eso es lo chévere acá. Es algo que me enseñaba Andrés López: “todo va en la originalidad y hay que encontrar el estilo propio de cada uno”. Como dicen por ahí: pa’ gustos, colores. Uno tiene que encontrar una forma de hacer las cosas como uno se sienta cómodo y no buscando copiar de nadie. Obviamente hay una cantidad de temas muy cotidianos en los que uno cae, pero cada quien los aborda desde su punto de vista.

¿Cómo hacer comedia en la era de la corrección política?

Yo tuve dos programas de comedia donde salí y dije que no iba a hacer comedia sino que iba a hablar de cosas de las que estamos “mamados” los colombianos, y empieza uno a recibir amenazas. Daniel Samper Ospina, por ejemplo, fue profesor mío en el colegio y lo de él es el humor, la sátira. Él ha destapado muchas cosas que han pasado en el país. Acá no hay libertad de expresión, y eso lo ve uno reflejado en que al otro día los uribistas están diciendo cosas como “hay que matarlo”. Por todos lados estamos podridos, entonces yo por lo menos en mi comedia busco hacer reír de la manera más sana. No busco reírme de otros sino hablar únicamente desde mis experiencias. No sé hasta dónde valga la pena irse a fondo en un país donde es más la corrupción que existe que la gente que quiere hacer cambiar las cosas. Obviamente somos más los buenos, pero quiero vivir mi vida tranquilo mientras busco la manera de ayudar a la gente.

¿Qué hay del especial para Netflix?

Es una mezcla, estoy escogiendo mis mejores rutinas para lograr que el especial de Netflix sea más universal. Va para toda la plataforma, así que nos pueden ver hasta en Japón.

¿Cómo hacer que un chiste que da risa en Colombia, también haga reír en otros países?

No se preocupe por hacerse entender. Ud preocúpese por hacer su show para que salga de una manera orgánica. Se puede partir del hecho de que tenemos lenguajes diferentes, y hacerlo parte de la comedia.

¿Qué le diría al público para que vaya a Comedia a la Carta?

Les diría que si les llama la atención el plan se peguen la ‘volada’… si quieren ir a pasar rico y divertirse, y si les gustan los comediantes que tenemos en la baraja, para nosotros sería algo maravilloso que apoyen este tipo de eventos que promueven la cultura de nuestro país y nos saca de esos problemas que vivimos sumergidos diariamente. Este es el espacio perfecto para ir a desestresarse.

