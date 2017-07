Las confesiones de Diva Jessurum: "en la televisión se trabaja con egos"

Diva Jessurum habló con los periodistas del programa ‘Kallejiando’, de la emisora La Kalle 96.9 Fm, sobre cómo su trabajo siempre ha sido blanco de críticas que ya ha aprendido a manejar:

“Siempre vamos a encontrar muchos obstáculos en la vida, a las personas que hacen lo mismo que tú no les gusta que tú progreses. Lo triste que tiene la televisión es que no trabaja con personas sino con egos. Siempre las personas se están comparando.”

Además, reconoció que día a día recibe comentarios positivos así como otros bastante agresivos criticando su trabajo, pero que no permite que eso la distraiga de querer mejorar día a día.

“Hay que aceptar las críticas, todos nos equivocamos. Las críticas se reciben de quien vienen, cuando me escriben algo desagradable por redes sociales [yo sé] que esa persona está llena de odio, y refleja sus odios en otras personas, (…) son personas mediocres.”

La presentadora también afirmó que presta mucha atención a las críticas constructivas respecto a su trabajo: “Si me dicen, ‘Diva, ¿sabes qué? esta mañana no entendí lo que dijiste porque hablaste muy rápido’, yo me devuelvo y evalúo. Cuando son críticas constructivas, bienvenidas todas.”

Diva Jessurum también considera que entre mujeres no se debe hacer una crítica tan dura respecto a la apariencia: “yo no me imagino a una mujer hermosa, como Sara Uribe, criticando a otra por su aspecto.”

“¿Por qué la mujer es el peor enemigo de la mujer? Yo no entiendo”

Por último, Diva también se refirió a su escuela de entretenimiento: “Uno de mis más grandes orgullos es haber entrenado a más de dos mil estudiantes (…) yo soñaría con que mi puesto lo ocupe una de [esas] personas”. Y agregó: “Me estoy programando para grandes cosas. Amo a todos mis estudiantes, me siento súper contenta.”

Las confesiones de Diva Jessurum en Kallejiando #Kallejiando Las confesiones de Diva Jessurum en Kallejiando —> La Kalle 96.9 fm Posted by La Kalle on Wednesday, July 19, 2017

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ