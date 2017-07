6 colaboraciones para celebrar la voz de Chester Bennington

Jay-Z (Collision Course, 2004)

El rapero grabó el EP Collision Course junto a la banda. Este extended play encantó a los fanáticos de ambos géneros y les representó un #1 en la lista Billboard de los mejores 200. Además, la canción ‘Numb/Encore’ estuvo entre el top 100 del mismo listado. Como si fuera poco, el EP después se llevó un premio Grammy en 2006 bajo la categoría de Mejor Colaboración de Rap.

2. Chris Cornell (Hunger Strike, 2008)

Chester Bennington y Cornell eran amigos cercanos, y uno de sus momentos más gloriosos juntos fue cuando interpretaron el éxito de la banda de Cornell y Eddie Vedder, Temple of the Dog, Hunger Strike. Bennington le dedicó una sentida carta a Cornell al momento de su muerte, e incluso cantó ‘Hallelujah’ en su funeral. Bennington se quitó la vida el día en que Cornell cumpliría 53 años.

3. Santana y Ray Manzarek (Riders on The Storm, 2010)

Bennington colaboró con el prodigio de la guitarra y con el teclista y cofundador de The Doors para un cover que haría parte de ‘Guitar Heaven’, un disco que buscaba incluir los mejores clásicos de todos los tiempos. Si bien el CD recibió algunas críticas no muy positivas, muchos reconocieron el talento de Bennington para interpretar el clásico de The Doors.

4. Slash (Concierto benéfico MusiCares MAP 9na edición, 2013)

Si bien no se trató de una colaboración como tal, el concierto fue uno de los más memorables de Chester Bennington por estar junto a estrellas como el legendario guitarrista de Guns N’ Roses, Slash. La voz de Bennington en ‘Paradise City’ es uno de los hitos del rock a la fecha.

5. Stone Temple Pilots (Frontman entre 2013 y 2015)

Dean DeLeo, guitarrista de Stone Temple Pilots, le dijo a la prensa que ellos siempre habían admirado la voz de Bennington, y que estaban muy agradecidos por tenerlo como líder temporalmente. Juntos, hicieron una gira por Estados Unidos en 2013 y grabaron el EP High Rise.

6. Pusha T y Stormzy (Goodbye Goodbye, 2017)

La banda siempre se caracterizó por cruzar la línea entre el rock y el rap numerosas veces. Esta fue la última colaboración de la banda en lo que sería el último año de vida de Chester Bennington.