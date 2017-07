Eider Guerrero fue el ganador del reality en el 2010, y luego de eso decidió dedicarse a la música. El ganador del Desafío que ahora es cantante.

Conocido en el reality como el ‘Nativo’, Eider aprovechó sus cinco minutos de fama para lanzar la canción, El Paso del Nativo, tema que aunque ya tiene algunos años, se ha hecho viral en las últimas semanas debido a que el canal Caracol está presentando por estos días una nueva edición de la famosa producción.

“Yo no tengo plata, solo tengo estilo, me tienen como nombre, El Paso del nativo”, dice el coro del tema, que se acerca al género del reguetón.

El tema cuenta con un videoclip en el que se puede ver a Eider caminando por diferentes partes de Bogotá.

Con una votación de los colombianos del 59,84 por ciento, Eider Guerrero ganó el El desafío, la lucha de las regiones, y recibió 300 millones de pesos. “No soy ambicioso y el dinero no me va a cambiar mi forma de ser. Lo que quiero es ayudar a todos los que me han ayudado”, dijo a El Tiempo cuando se convirtió en el ganador del reality.

