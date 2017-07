El séptimo arte está de luto otra vez. A los 77 años murió el director de cine George Romero, considerado el creador del cine zombi moderno.

El director de la emblemática película La Noche de los Muertos Vivientes, murió en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de luchar con un agresivo cáncer de pulmón que había sido detectado hace poco tiempo.

De acuerdo con su socio Peter Grunwald, Romero murió de forma tranquila, junto a su familia y mientras escuchaba la partitura de la película The Quiet Man.

Luego de estrenarse La Noche de los Muertos Vivientes en 1968, Romero dirigió otras cintas como El Día de los Muertos, Martin, The Crazies, The Dark Half y Survival of the Dead.

Hace poco, en entrevista para IndieWire, el director afirmó que no se encontraba a gusto con la transformación del género de zombi en películas como Guerra Mundial Z o la serie The Walking Dead: “Guardo mucho rencor… Solía ser el único hombre en el panorama zombi pero, desgraciadamente, Brad Pitt y The Walking Dead Hollywoodizaron el género. Estaba listo para hacer otra película, de unos $2-$3 millones de dólares, pero nadie financiaría una película de zombies ahora. Solo están interesados cuando tienen un blockbuster entre manos”.

