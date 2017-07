TNT presentará por primera vez los premios Emmy

TNT presentará por primera vez, en vivo y en exclusiva la 69º edición de los Emmy Awards el próximo domingo 17 de septiembre, desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Ahí conoceremos a los ganadores de esta edición, bajo la conducción del actor y comediante Stephen Colbert.

Las series nominadas a través de diferentes categorías incluyen favoritos de la comedia y el drama como Modern Family, House of Cards, Unbreakable Kimmy Schmidt y Stranger Things, quienes compiten con nuevas propuestas como Westworld, This is Us, y Atlanta.

Las categorías de Mejor actor y actriz de drama cuenta con grandes histriones como Viola Davis, Robin Wright, Keri Russell, Anthony Hopkins, Kevin Spacey, Evan Rachel Wood, Nicole Kidman y Liev Schrieber, mientras que en las categorías de Mejor actor y actriz de comedia están presentes importantes figuras como Donald Glover, Zach Galifianakis, Aziz Ansari, William H. Macy, Jane Fonda, Allison Janey, Ellie Kemper, Lily Tomlin y Julia Louis-Dreyfus.

Respecto al anfitrión, Stephen Colbert es uno de los presentadores y actores cómicos más reconocidos en la televisión estadounidense. Además de haber incursionado en cine y televisión, también es autor de 5 publicaciones.

El actual presentador de The Late Show fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes de la revista TIME en 2006 y su larga trayectoria incluye 9 Premios Emmy, 2 Premios Grammy y 2 Premios Peabody.

